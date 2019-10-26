Голкіпер Львова Сарнавський прокоментував чутки про конфлікт у команді

Воротар львівського клубу Богдан Сарнавський поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку 12-го туру УПЛ проти Десни і розповів про ситуацію в середині колективу.

"Ми зараз показуємо далеко не найкращий футбол, доводиться бігати в два рази більше і в рази більше віддаватися на полі.

Внутрішні конфлікти в команді? Нічого подібного у нас немає. Напруга у нас всіх є, але це більше пов'язано з нашими результатами в чемпіонаті. Ніхто не хоче перебувати внизу турнірної таблиці, тому зараз загальнокомандний настрій далекий від хорошого. Але, сподіваюся, вже найближчим часом все зміниться.

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Чи тиснуть на команду чутки про зникнення клубу? Ні, ми в команді навіть не обговорюємо це питання. Наші думки повністю сконцентровані на іграх чемпіонату. Хочемо виправити ситуацію в таблиці", – розповів Сарнавський в інтерв’ю виданню Footboom.com.

Нагадаємо, 24-річний голкіпер перейшов до Львова з Вереса. Окрім того футболіст захищав ворота Ворскли, Уфи, Шахтаря та Арсенала.

Львів свій наступний матч проведе 27 жовтня проти Десни на Арені Львів. Початок матчу о 14:00.

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