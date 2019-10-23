Президент ПФК Львов Копытко прокомментировал слухи об исчезновении клуба

Владелец профессионального футбольного клуба Львов Богдан Копытко в официальном обращении заверил болельщиков в том, что клуб продолжит свое существование.

"Уважаемые журналисты и болельщики Обращаюсь к вам, в связи с последними сообщения в СМИ о якобы прекращении существования клуба ПФК Львов. Одни пишут, что это произойдет зимой, другие – в конце чемпионата. Прошу не писать ерунды, так как с уверенностью заявляю: клуб существовал, существует и будет существовать! И еще не раз имя профессионального клуба Львов прогремит на территории футбольной Украины. Не знаю кому выгодно подавать ложную информацию и вводить болельщиков в заблуждение.

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Я лично за то, чтобы во Львове было как минимум два футбольных клуба в УПЛ, а даст Бог – со следующего сезона будет три. От этого выиграют только львовские болельщики, перед которыми откроются настоящие футбольные баталии за имя лучшей команды города Льва. На данный момент клуб переживает не лучшие времена и находится на дне турнирной таблицы. Мы искренне хотим реабилитироваться перед своими болельщиками, ведь понемногу находим свою игру и прогрессируем.

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Мы станем сильнее с вашей поддержкой. Все победы еще впереди, мы не раз демонстрировали, что Львов – это команда с характером, и мы еще не раз это докажем!", – приводит текст официального обращения Копытка сайт ПФК Львов.

Напомним, ПФК Львов фигурировал в планах львовских Карпат по объединению трех крупнейших клубов Львова в единую народную команду. Впоследствии журналист Игорь Цыганик сообщил, что переговоры между руководителями клубов еще не начинались. А недавно журналисты программы ТаТоТаке сообщили, что поглощение Карпатами других львовских клубов, не устраивает владельцев Львова и Руха. Вероятность такого процесса низкая – 10%. Кроме того, реализация данного проекта дорого стоит, а прибыль будет не сразу. Более того, они предположили что Львов может прекратить существование до конца сезона 2019/20, поскольку руководители клуба поняли, что проект не прибыльный.

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