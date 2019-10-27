toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА

Голкипер Ганновера после пропущенного гола грубо ударил соперника в живот

15:47 50 Читати українською
Голкипер Ганновера после пропущенного гола грубо ударил соперника в живот
Карслруэ – Ганновер – 3:3 / Фото из открытых источников

Забавный случай произошел в матче Второй немецкой Бундеслиги между командами Карлсруэ и Ганновер.

На 93-й минуте матча 11-го тура Второй Бундеслиги Ганновер забил в ворота Карлсруэ и уже праздновал победу 3:2, однако через две минуты умудрился пропустить в свои ворота. Разъяренный голкипер гостей Рон-Роберт Цилер от отчаяния попытался кулаком выбить мяч подальше и случайно попал в живот Даниэлю Гордону, который пробегал мимо, чтобы отпраздновать забитый гол.

В Турции тренер "стимулировал" футболистов ударами по лицу и угрозами их убить

Удар оказался настолько сильным, что автор гола сразу же упал на газон и начал корчиться от боли. Цилер за свой "бойцовский прием" получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Успокаивало лишь то, что уже через мгновение судья дал финальный свисток и матч так и закончился боевой, в прямом смысле этого слова, ничьей.

Как следствие, Карлсруэ набрал 14 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, Ганновер с 13-ю баллами – тринадцатый.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел
12:39
453
Теги
Ганновер Ганновер Германия футбольные курьёзы Видеоновости Карлсруэ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Ливерпуль
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук