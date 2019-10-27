Голкипер Ганновера после пропущенного гола грубо ударил соперника в живот

Забавный случай произошел в матче Второй немецкой Бундеслиги между командами Карлсруэ и Ганновер.

На 93-й минуте матча 11-го тура Второй Бундеслиги Ганновер забил в ворота Карлсруэ и уже праздновал победу 3:2, однако через две минуты умудрился пропустить в свои ворота. Разъяренный голкипер гостей Рон-Роберт Цилер от отчаяния попытался кулаком выбить мяч подальше и случайно попал в живот Даниэлю Гордону, который пробегал мимо, чтобы отпраздновать забитый гол.

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Удар оказался настолько сильным, что автор гола сразу же упал на газон и начал корчиться от боли. Цилер за свой "бойцовский прием" получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Успокаивало лишь то, что уже через мгновение судья дал финальный свисток и матч так и закончился боевой, в прямом смысле этого слова, ничьей.

Как следствие, Карлсруэ набрал 14 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, Ганновер с 13-ю баллами – тринадцатый.

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