Голкіпер Ганновера після пропущеного гола брутально вдарив суперника в живіт

Кумедний випадок трапився у матчі Другої німецької Бундесліги між командами Карлсруе та Ганновер.

На 93-й хвилині матчу 11-го туру Другої Бундесліги Ганновер забив у ворота Карлсруе і вже святкував перемогу 3:2, однак за дві хвилини примудрився пропустити у свої ворота. Розлючений голкіпер гостей Рон-Роберт Цілєр від розпачу спробував кулаком вибити м’яч подалі і випадково влучив у живіт Даніелю Гордону, який пробігав святкувати забитий гол.

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Удар виявився настільки сильним, що автор гола одразу ж впав на газон і почав корчитись від болю. Цілєр за свій "бійцівський прийом" отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Заспокоювало лише те, що вже за мить суддя дав фінальний свисток і матч так і закінчився бойовою, в прямому значенні цього слова, нічиєю.

Як наслідок, Карлсруе набрав 14 очок і посідає 10-ту сходинку у турнірній таблиці, Ганновер з 13-ма балами – тринадцятий.

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