Очередной жертвой COVID-19 в Брюгге стал вратарь Этан Хорват, сообщает официальный сайт "черно-синих".

Защитник Брюгге: Результат против Динамо принять сложно, ведь у нас длительное время все было хорошо

22-летний американец сдал положительный тест на коронавирус после матча с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. К слову, голкипер провел встречу с киевлянами в запасе. Всего в составе Брюгге 9 инфицированных футболистов, а также тренерский штаб.

Руководство Лиги Жупиле пошло на встречу лидеру бельгийского первенства и перенесло поединок 28-го тура чемпионата против Гента. О новой дате матча пока не сообщалось.

Напомним, в крайнем для себя поединке Брюгге на своем поле уступил Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. В чемпионате Бельгии команда Эдуарда Соболя безоговорочный лидер – подопечные Филиппа Клемана опережают ближайшего преследователя на 15 очков.

Брюгге – Динамо: терпіння, ігрова дисципліна та переможна стратегія Луческу