Защитник бельгийцев Клинтон Мата шокирован вылетом своей команды из Лиги Европы после поражения "бело-синим".

"Это огромное разочарование. Хотели сделать все возможное, чтобы пройти дальше, несмотря на обстоятельства.

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У всех плохое настроение, но мы выложились на поле полностью. У нас было все хорошо в течение длительного времени, поэтому сейчас сложно принять этот результат", – цитирует Мату официальный сайт Брюгге.

Напомним, бельгийцы на своем поле уступили киевлянам со счетом 0:1 и по сумме двух матчей вылетели из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится уже сегодня, 26 февраля, в 14:00.

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