Черговою жертвою COVID-19 в Брюгге став воротар Етан Хорват, повідомляє офіційний сайт "чорно-синіх".

Захисник Брюгге: Результат проти Динамо прийняти складно, адже у нас тривалий час все було добре

22-річний американець здав позитивний тест на коронавірус після матчу з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. До слова, голкіпер провів зустріч з киянами у запасі. Всього у складі Брюгге 9 інфікованих футболістів, а також тренерський штаб.

Керівництво Ліги Жупіле пішло на зустріч лідеру бельгійської першості і перенесло поєдинок 28-го туру чемпіонату проти Гента. Про нову дату матчу поки не повідомлялось.

Нагадаємо, у крайньому для себе поєдинку Брюгге на власному полі поступився Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи і вилетів з подальшого розіграшу турніру. У чемпіонаті Бельгії команда Едуарда Соболя беззаперечний лідер – підопічні Філіппа Клемана випереджають найближчого переслідувача на 15 очок.

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