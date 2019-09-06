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Президент Барселоны оценил вероятность прихода Неймара в зимнее трансферное окно

6 сентября 23:35 49 Читати українською
Президент Барселоны оценил вероятность прихода Неймара в зимнее трансферное окно
Неймар / Getty Images

Жозеп-Мария Бартомеу прокомментировал возможное развитие трансфера бразильской звезды ПСЖ.

"В зимнее окно Неймар не перейдет в Барселону. Планирование следующего сезона будет проходить в январе-феврале. Тогда мы можем вернуться к разговору на эту тему. Но если ПСЖ продолжит требовать такие большие суммы...

"Мы не станем посмешищем для мирового футбола", – Бартомеу резко ответил на требования ПСЖ по Неймару

Мы узнали, что Неймар хотел покинуть ПСЖ. Был момент, когда спортивный директор ПСЖ Леонардо стал открытым для переговоров, для нас и и для других клубов. Мы не пришли к согласию, потому что не могли соответствовать требованиям ПСЖ.

Президент ПСЖ назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара

Трансфер Неймара стал бы только спортивным решением. Когда появилась возможность купить Неймара, спортивный отдел и главный тренер сказали нам, что мы должны попытаться подписать его. Он будет дополнительным усилением для команды в следующее летнее трансферное окно", – приводит слова Батомеу Diario Sport.

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