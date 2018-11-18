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Гол Хобленко не помог Динамо Брест избежать поражения от Слована

00:05 8 Читати українською
Гол Хобленко не помог Динамо Брест избежать поражения от Слована
Слован – Динамо Брест / соцсети

Брестское Динамо в товарищеском матче уступило Словану.

Динамовцы на выезде проиграли братиславскому Словану. Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе белорусской команды голом отметился украинский форвард Алексей Хобленко.

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Нападающий на 60-й минуте не сумел реализовать пенальти, но был первым на добивании.

Гол Хобленко на видео с 4:55

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Слован Слован Алексей Хобленко Алексей Хобленко Видеоновости Товарищеские матчи Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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