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Гол Хобленка не допоміг Динамо Брест уникнути поразки від Слована

00:05 153 Читать на русском
Гол Хобленка не допоміг Динамо Брест уникнути поразки від Слована
Слован – Динамо Брест / соцмережі

Брестське Динамо у товариському матчі поступилося Словану.

Динамівці на виїзді програли братиславському Словану. Зустріч завершилася з рахунком 1:3. У складі білоруської команди голом відзначився український форвард Олексій Хобленко.

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Нападник на 60-й хвилині не зумів реалізувати пенальті. але був першим на добиванні.

Гол Хобленка на відео з 4:55

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Слован Слован Олексій Хобленко Олексій Хобленко Відеоновини Товариські матчі Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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