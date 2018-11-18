Гол Хобленка не допоміг Динамо Брест уникнути поразки від Слована

Брестське Динамо у товариському матчі поступилося Словану.

Динамівці на виїзді програли братиславському Словану. Зустріч завершилася з рахунком 1:3. У складі білоруської команди голом відзначився український форвард Олексій Хобленко.

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Нападник на 60-й хвилині не зумів реалізувати пенальті. але був першим на добиванні.

Гол Хобленка на відео з 4:55