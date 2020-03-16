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Годин может досрочно покинуть Интер

11:32 37 Читати українською
Годин может досрочно покинуть Интер
Диего Годин / LaPresse

Миланский Интер готов расстаться с защитником Диего Годином всего год спустя его подписания из мадридского Атлетико.

"Нерадзурри" рассмотрят вариант с продажей ветерана летом, сообщает AS.

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Годин перебрался на Джузеппе Меацца в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Однако, стабильным игроком основы уругваец стать не сумел. Итальянские обозреватели считают, что 34-летний защитник не смог подстроиться под любимую схему Антонио Конте с тремя центрбеками.

В сезоне 2019/20 Диего Годин провел 16 матчей в Серии А, но отыграл все 90 минут только в половине случаев. Еще 8 поединков итальянского первенства он просидел на скамейке запасных.

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Трансферы Интера Диего Годин Диего Годин Интер Интер Италия
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