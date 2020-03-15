Конте требует у Интера приобрести хавбека Сассуоло

Пока коронавирус парализовал футбольную Европу, в Италии уже составляют планы на летнее трансферное окно.

Интер летом попытается усилиться полузащитником Сассуоло Мануэлем Локателли, сообщает Tuttosport.

Барселона согласовала личный контракт с Мартинесом, – СМИ

На трансфере 22-летнего итальянца настаивает лично наставник "нерадзурри" Антонио Конте. Действующий контракт Мануэля с Сассуоло рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Локателли провел 20 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині