Авторитетний портал Goal.com ранжував усіх учасників ЧС-2022 у своєму рейтингу та визначив головного фаворита. На думку редакції сайту, чемпіонат світу в Катарі виграє збірна Бразилії.

Боатенг: У нас знову 80 мільйонів тренерів збірної Німеччини

"Хочете дізнатися, наскільки чудова атакуюча лінія Бразилії напередодні чемпіонату світу? Є реальний шанс, що Габріел Жезус не потрапить у остаточну заявку. Форвард Арсенала пропустив нещодавні переможні товариські матчі Селесао над Ганою та Тунісом, але команда все одно забила вісім голів, бо Неймар наразі перебуває в хорошій формі. Півзахист та захист збірної Бразилії досить сильні, що робить п'ятиразових переможців чемпіонатів світу безперечними фаворитами станом на сьогоднішній день", - йдеться у матеріалі порталу.

Фаворити ЧС-2022: рейтинг Goal.com

1. Бразилія

2. Франція

3. Аргентина

4. Іспанія

5. Німеччина

6. Англія

7. Нідерланди

8. Бельгія

9. Данія

10. Португалія

11. Сенегал

12. Хорватія

13. Польща

14. Швейцарія

15. Сербія

16. Уругвай

17. Південна Корея

18. США

19. Мексика

20. Марокко

21. Гана

22. Японія

23. Камерун

24. Еквадор

25. Уельс

26. Іран

27. Канада

28. Коста-Ріка

29. Катар

30. Туніс

31. Австралія

32. Саудівська Аравія

Тренер, який співпрацював із Третім Рейхом, і допомога Швейцарії: як Німеччина вставала з колін після Другої світової