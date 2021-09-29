Львовский Рух получил денежное поощрение за отобранные очки у донецкого Шахтера.

Главный апонент "горняков" отдал руховцам обещанное вознаграждение 200 тысяч долларов на команду накануне поединка Динамо – Рух во Львове 25 сентября, сообщает Meta-ratings.

"Мы хотим купить футболистов, а Луческу не хочет": Суркис объяснил, почему Динамо не тратит огромные деньги на трансферы

Отмечается, что гранд УПЛ пообещал Руху премиальные за положительный результат в поединке с дончанами прошлогодней давности. Львовяне выполнили условие, расписав с Шахтером ничью.

Добавим, по итогам девяти туров нынешнего сезона УПЛ "бело-синие" лидируют в турнирной таблице, имея 25 очков в активе. "Горняки" расположились на второй позиции, добыв 22 пунктов.

Бавария – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов