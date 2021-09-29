Противостояние между Баварией и Динамо – бесспорно, классика еврокубков. В 1975-м и 1977-м годах киевляне выиграли у мюнхенцев Суперкубок УЕФА, в 1999 году они встречались в рамках драматического полуфинала Лиги чемпионов (3:3 в Украине, минимальное поражение "бело-синих" на выезде), а в 2000 году наш гранд победил "рекордмайстера" в группе ЛЧ (2:0). Таким было это соперничество в нашей памяти, а вот немцы, очевидно, вспоминают совсем другие результаты – 4:1 в Киеве в 1994-м или 2:1 в группе в 1999-м.

Бавария – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Бавария – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

В последние 20 лет Динамо и Бавария не пересекались друг с другом. "И слава Богу", – подумает обычный фанат, и будет прав. Киевляне в силу объективных причин уже не могут быть столь же грозным коллективом, как в 1990-х, а вот Бавария стала настоящим символом безжалостной немецкой машины,которая отгружает голы вагонами и не знает, что такое год без трофеев. Мирче Луческу семь лет назад пришлось испытать на себе, что собой представляет Мюнхен – 0:7 в Германии, несмотря на раннее удаление Кучера, ничем не оправдать. Ничем, кроме мощи "красных".

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Вот и в сезоне 2021/22 "рекордмайстера" продолжают наводить ужас на Европу. Бавария под руководством Юлиана Нагельсманна провела всего 9 матчей, но за этот период команда одержала 8 побед, забив 41 гол – причем только один раз мюнхенцы забили меньше трех голов. Окей, 19 мячей влетело в ворота несчастных Бремера (12:0) и Бохума (7:0), однако в список «жертв» чемпиона Германии уже попали Боруссия Д (3:1), РБ Лейпциг (4:1) и Барселона (3:0). Все эти коллективы были уничтожены на выезде.

Страшно? А это еще не все! Бавария лидирует в Европе по количеству ожидаемых голов в матче (3,06), а средняя результативность составляет 4,6 голов. При этом подопечные Юлиана Нагельсманна 57% своих голевых атак начинают на трети поля соперника, забивая менее чем за 10 передач – а в 36% случаев достаточно 1-3 пасов. Это – лучший показатель в Европе, который говорит о качестве контрпресинга и давления на оборону соперника.

Конечно, идеальных команд не существует. У Баварии тоже есть слабости. В первую очередь, стоит отметить, что Юлиан Нагельсманн только начинает свою работу во главе клуба своей мечты, поэтому команда пока может не до конца понимать какие-то его задумки. Во-вторых, оборона у "красных" тоже способна ошибаться – в 5-ти из 9-ти матчей они пропускали голы, причем Кельн забивал "рекордмайстеру" дважды, а Гладбах и РБ Лейпциг только чудом не отгрузили столько же. Даже Гройтер Фюрт смог отличиться в воротах Нойера, хотя это было сделано уже после 0:3.

Впрочем, все понимают, что Динамо, прежде всего, приехало отсидеться в обороне. В этом нет ничего страшного – наоборот, это рациональный подход, тем более что "автобус" Мирчи Луческу построен грамотно и был отработан в различных режимах на летних сборах. Бенфика так и не преодолела этот блок, а в последние полчаса у киевлян еще и нашлись силы прижать лиссабонцев.

"Бело-синие" сильны в борьбе, сильны в позиционной работе и имеют высокий уровень слаженности действий – благо, динамовцы в топ-матчах всегда переходят на осторожный режим с низкой посадкой. Как показали выездные матчи против Барсы и Юве в прошлом сезоне, даже в этой модели чемпион Украины способен быть опасным.

В Лиге чемпионов в принципе нет слабых соперников, а статус гранда не означает автоматическую победу последнего. Вчера это доказали Шериф и Шахтер, да и Динамо год назад выглядело в Европе достойно. Именно поэтому нет смысла дрожать на Альянц Арене – Бавария, конечно же, грозный соперник, но если Кельн здесь отыгрывался с 0:2, то и киевлянам по силам дать бой. Тем более, что у Юлиана Нагельсманна не так много опыта в еврокубках (особенно на фоне Мирчи Луческу).

Долгое время трудно было понять, в чем кроется главная уязвимость "бело-синих", ведь в рамках УПЛ они доминируют, имея лучшую статистику. Впрочем, первые два топ-матча вскрыли минусы команды Мирчи Луческу. "Орлы" на НСК "Олимпийский" показали, что под интенсивным прессингом Динамо начинает сыпаться, допуская грубые ошибки на ровном месте.

Шахтер же продемонстрировал другую особенность киевлян – они могут шикарно замедлять атаки соперника, перекрывать привычные каналы дистрибуции, выигрывать все единоборства и держать правильную оборонительную структуру, но достаточно всего одного гола, чтобы весь футбол Динамо пошел наперекосяк. Чемпиону Украины приходится идти вперед, раскрывая пространство, однако в таком режиме все решает класс.УВ Баварии он, очевидно, достаточный, чтобы повторить успех "горняков" в дерби.

Словом, "бело-синим" сегодня важно не пропускать. Легко это говорить с дивана, но в Лиге чемпионов просто не бывает в принципе.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: -–

Травмированные: Коман (под вопросом), Ульрайх, Толиссо – Буяльский, Попов, Кулач, Беседин, Рамирес

Ориентировочные составы на матч Бавария – Динамо

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

После поражения Реала от Шерифа существует огромный соблазн поверить в возможность успеха Динамо на Альянц Арене. Действительно, такая возможность есть, но не стоит забывать, что Реал находится на стадии перестройки и зачастую позволяет аутсайдерам творить историю на своем поле – Бавария же сейчас если не на пике формы, то точно подходит к нему. Это лучшая команда в рейтинге УЕФА и лучший коллектив Европы по множеству статистических показателей – как ожидаемых, так и реальных.

Да что тут говорить. Вы и сами понимаете, что собой представляет Бавария и насколько Динамо будет тяжело. Вероятно, что матч будет продолжаться до первого гола Мюнхена – как показал опыт Классического, дальше против киевлян играть намного легче. "Бело-синие", конечно же, сядут в хороший автобус, но в возможность зацепиться за очки в Германии совсем не верится.

Ничья станет большой сенсацией. Мы можем в нее верить, но не рекомендуем на нее ставить. Логика говорит, что Бавария уверенно победит, а для Динамо успехом станет отсутствие разгрома.

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