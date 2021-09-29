"Футбол сейчас немного другой. Когда мы на равных боролись с Баварией, то таких денег не было в футболе. Футболистов не покупали за 200 млн. Разные бюджеты. Раньше можно было хоть как-то комплектоваться. Никто даже не мог думать, что люди будут вкладывать в футболистов такие деньги, такие зарплаты платить. Это играет огромную роль.

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Но надо воспитывать поколение бойцов, своих футболистов. Подчеркиваю – своих футболистов. Тратить деньги на украинских футболистов, вкладывать деньги в украинских футболистов. И тогда сборная и клубы будут. Это мое мнение. Что меня изменило? Прежде всего – ситуация в стране. Многие не хотят ехать, потому что война и прочее.

А Мистер очень доволен работой с украинскими футболистами. Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить... В основном наоборот – хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, он с ними работает", – резюмировал Суркис в комментарии Бомбардир.

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