"Главное – вовремя уйти": Левченко поддержал решение Марлоса покинуть сборную Украины
Экс-хавбек "сине-желтых" Евгений Левченко поделился мыслями относительно ухода Марлоса из национальной команды.
"Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное.
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Главное – вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, накануне Марлос неожиданно заявил о завершении выступлений за национальную команду, мотивировав свое решение проблемами со здоровьем.
К слову, натурализованный бразилец принял украинское гражданство и дебютировал за национальную сборную 6 октября 2017 года в матче против Косово. Всего в его активе 26 сыгранных матчей в сине-желтой футболке, 1 гол и 6 результативных передач.
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