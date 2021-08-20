"Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное.

Марлос официально завершил выступления за сборную Украины

Главное – вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, накануне Марлос неожиданно заявил о завершении выступлений за национальную команду, мотивировав свое решение проблемами со здоровьем.

К слову, натурализованный бразилец принял украинское гражданство и дебютировал за национальную сборную 6 октября 2017 года в матче против Косово. Всего в его активе 26 сыгранных матчей в сине-желтой футболке, 1 гол и 6 результативных передач.

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