"Збірна України була моїм рішенням. Я був щасливий брати участь у цьому проекті, допомагати собі та іншим гравцям зростати, а збірній – досягати гарних результатів. Вірю, що це був позитивний період моєї кар'єри. Дуже засмучуюсь, кажучи, що йду зі збірної України.

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Мало хто знає, проте я маю певні фізичні проблеми та обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, що не дозволяють грати так багато, як хотілося б. Почуваюся не надто добре. Настав момент моєї кар'єри, коли слід зосередитись на клубі. Зараз той час, коли я можу дати більше Шахтарю. Сумно, однак доводиться це зробити. У будь-якому разі моє серце завжди буде зі збірною України та партнерами по команді. Моя підтримка буде безмежною.

Найпам'ятніші матчі? Як я вже говорив, для мене ці моменти – одні з найкращих у моєму житті в Україні. Я ніколи не проводив так багато часу з гравцями збірної, як зараз, у період міжсезоння, коли готувалися до Євро. Напевно, це був один з найкращих періодів. Після тренувань ми збиралися разом з усіма гравцями в номерах, і в ці моменти я бачив, наскільки чудові хлопці. Кажу про футболістів не лише Шахтаря, а й інших клубів. Наприклад, Маліновський, Зінченко – я побачив, які вони люди. І всі вони запам'яталися ще особливіше, ніж раніше.

З ким здружився? Я завжди був колективним гравцем і спілкувався з усіма хлопцями. Проте, якщо відзначати когось протягом останнього часу, то це голкіпер Бущан. Ми побудували гарні взаємини, завжди після тренувань і матчів вечеряли разом з ним і Пятовим. Це був пам’ятний час, який я пронесу із собою на багато років уперед", – цитує Марлоса сайт Шахтаря.

Нагадаємо, натуралізований бразилець прийняв українське громадянство та дебютував за національну збірну 6 жовтня 2017 року в матчі проти Косова. Загалом в його активі 26 зіграних матчів у синьо-жовтій футболці, 1 гол та 6 результативних передач.

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