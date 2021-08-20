"Вважаю, що рішення Марлоса про завершення кар'єри у збірній цілком логічне і обгрунтоване.

Марлос офіційно завершив виступи за збірну України

Головне – вчасно піти. А це не у всіх футболістів виходить", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, напередодні Марлос несподівано заявив про завершення виступів за національну команду, мотивувавши своє рішення проблемами зі здоров'ям.

До слова, натуралізований бразилець прийняв українське громадянство та дебютував за національну збірну 6 жовтня 2017 року в матчі проти Косова. Загалом в його активі 26 зіграних матчів у синьо-жовтій футболці, 1 гол та 6 результативних передач.

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