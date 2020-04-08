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"Главная достопримечательность": Безус показал звездную "компанию", в которой проводит время на карантине

17:57 61 Читати українською
"Главная достопримечательность": Безус показал звездную "компанию", в которой проводит время на карантине
Роман Безус / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Роман Безус продемонстрировал, где заряжается эмоциями во время вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

Полузащитник бельгийского Гента Роман Безус, который из-за пандемии коронавируса вынужден длительное время оставаться без футбола, продемонстрировал болельщикам, где прогуливается во время карантина.

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"В детстве было большим приключением и радостью пасти коров! Сейчас они – наша главная достопримечательность", – написал украинец на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, руководство бельгийского футбола накануне решило досрочно завершить чемпионат, однако УЕФА пригрозил руководителям санкциями и требует корректно доиграть сезон.

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коронавирус Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгия Украинцы за рубежом Легионерский хлеб
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