Безус отреагировал на возможность остаться без Лиги чемпионов – Бельгия решила не доигрывать сезон

Украинский полузащитник Гента Роман Безус рассказал о возможном завершении сезона в чемпионате Бельгии.

"В Бельгии разрешено выходить на пробежки. Пока карантин до 15 апреля. Но после, возможно, еще на месяц продолжат и сделают более строгими. Пока пробежки возможны. Передвижение по стране ограничено. Некоторым ребятам дали разрешение на посещение базы.

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Нам прислали программу на две недели для тренировок. Раз в неделю собираемся на базе, работаем маленькими группами по 4 человека. Работаем на дистанции с мячами. Иногда звонят врачи, интересуются состоянием.

У нас были разные сюжеты дальнейшего сезона. Говорили, что можем до июня тренироваться. Затем могла быть одна встреча, нас бы отпустили в отпуск. Сейчас вроде решили закончить сезон, но официального решения или награждения еще не было. Нам конкретно не ответили. Я спросил в клубной группе, правда ли, что сезон закончен. Один из директоров сказал, что правда. Мы начали друг друга немного поздравлять, что на следующий год квалификация ЛЧ будет.

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А на следующий день прочитали, что УЕФА хочет заблокировать это решение. УЕФА тоже понять можно, но нам конкретного ответа не дали. Пока сказали, что до июня мы должны находиться на месте и тренироваться", – сказал Безус в эфире программы Великий футбол.