Капитан Динамо Сергей Сидорчук не остался в стороне от военной агрессии России в отношении Украины.

"В эти трудные времена для нашей Украины хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости и суверенитета страны!

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Благодарю наших ребят в зоне боевых действий, наших дипломатов и простых граждан, которые делают все, чтобы Украина существовала, как самостоятельное государство. Именно в это время всем нам нужно объединяться и приложить все усилия, чтобы достичь главной цели – сохранения и развития нашей свободной и независимой страны. Слава Украине!" – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, капитан Динамо в текущем сезоне провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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