"Головна мета – збереження та розвиток держави": Сидорчук подякував захисникам України на всіх фронтах
Капітан Динамо Сергій Сидорчук не залишився осторонь військової агресії Росії щодо України.
"У ці важкі часи для нашої України хочу підтримати всіх, хто докладає зусиль для збереження нашої незалежності та суверенітету країни!
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Дякую нашим хлопцям у зоні бойових дій, нашим дипломатам та простим громадянам, які роблять все, щоб Україна існувала, як самостійна держава. Саме в цей час всім нам потрібно єднатися та докласти всіх зусиль, щоб досягти головної мети – збереження та розвитку нашої вільної та незалежної країни. Слава Україні!" – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, капітан Динамо у поточному сезоні провів за киян 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.
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