"У ці важкі часи для нашої України хочу підтримати всіх, хто докладає зусиль для збереження нашої незалежності та суверенітету країни!

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Дякую нашим хлопцям у зоні бойових дій, нашим дипломатам та простим громадянам, які роблять все, щоб Україна існувала, як самостійна держава. Саме в цей час всім нам потрібно єднатися та докласти всіх зусиль, щоб досягти головної мети – збереження та розвитку нашої вільної та незалежної країни. Слава Україні!" – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, капітан Динамо у поточному сезоні провів за киян 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

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