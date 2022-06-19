"Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в соцсетях после незабитого пенальти. Он был злой и не хотел больше играть за сборную Франции.

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Но, конечно, это было не вполне серьезно, он просто был очень расстроен вылетом из Швейцарии, поскольку является победителем. Он отличный парень и более командный игрок, чем нам кажется", – цитирует Ле Гре RMC Sport.

После этого заявления Мбаппе озвучил свою версию нежелания играть в сборную Франции после чемпионата Европы. "Вообще-то я объяснил, что дело в расизме, а не в пенальти. Но он решил, что расизма не было", – написал Килиан в своем Twitter.

Заметим, в 1/8 финала Евро-2020 французы в серии послематчевых пенальти уступили швейцарцам. После "Ле Блё" удалось напрямую квалифицироваться на Мундиаль, но в Лиге наций их лихорадит.

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