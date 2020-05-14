Гладкий сравнил УПЛ и турецкую Суперлигу

Украинский легионер турецкого клуба Адана Демирспор Александр Гладкий считает чемпионат Украины слабее даже турецкой Первой лигу.

"Турецкое первенство намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Суперлиге на каждый матч собирается полный стадион, то же самое и в Первой лиге. 60% команд имеют новые стадионы. На обычный рядовой матч приходят минимум 10 000 болельщиков.

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Поэтому считаю, что в футбольном плане Турция сильнее Украины. Все из-за кризиса, который случился 6 лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только Шахтеру удалось сохранить всех лидеров. Турки могут себе позволить приглашать звездных футболистов. Ранее было труднее забивать в Украине – когда УПЛ была на подъеме, а за призовые места боролись 5-6 команд", – сказал Гладкий в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, 32-летний нападающий перешел в Адана Демирспор из другого турецкого клуба – Резиспора – 30 января 2019 года. В текущем сезоне украинец провел за свою команду 10 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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