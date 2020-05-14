Гладкий порівняв УПЛ та турецьку Суперлігу

Український легіонер турецького клубу Адана Демірспор Олександр Гладкий вважає чемпіонат України слабшим навіть за турецьку Першу лігу.

"Турецька першість набагато сильніша і цікавіша за чемпіонат України. У Суперлізі на кожен матч збирається повний стадіон, те ж саме і в Першій лізі. 60% команд мають нові стадіони. На звичайний рядовий матч приходять мінімум 10 000 уболівальників.

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Тому вважаю, що у футбольному плані Туреччина сильніша за Україну. Все через кризу, яка трапилась 6 років тому. Багато сильних футболістів переїхало до Туреччини. Лише Шахтарю вдалось зберегти всіх лідерів. Турки можуть собі дозволити запрошувати зіркових футболістів. Раніше було важче забивати в Україні – коли УПЛ була на підйомі, а за призові місця боролися 5-6 команд", – сказав Гладкий у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, 32-річний нападник перейшов у Адана Демірспор з іншого турецького клубу – Резіспора – 30 січня 2019 року. У поточному сезоні українець провів за свою команду 10 поєдинків у всіх турнірах і забив 3 голи.

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