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Гюндоган обращался к психологу после расистских оскорблений

14:17 30 Читати українською
Гюндоган обращался к психологу после расистских оскорблений
Месут Озил и Илкай Гюндоган / соцсети

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, как он справляется с расистскими оскорблениями от болельщиков.

"У меня была короткая консультация с психологом сборной. Я хотел увидеть, что он может мне дать. Но я не думаю, что кто-то может помочь с подобным.

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Если тебя освистывали много твоих фанатов, на которых повлияли немецкие политики, тогда ты волнуешься. Но я не хочу бежать. Я хочу стать лицом к лицу с проблемой", – сказал Гюндоган WAZ.

Ранее из-за конфликта с президентом Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем свои выступления за сборную завершил Месут Озил.

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Германия Германия Германия Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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