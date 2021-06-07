В понедельник, 7 июня, состоялись еще 2 товарищеских матча. Читайте отчет о спаррингах на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Германия – Латвия – 7:1

Голы: Госенс, 19, Гюндоган, 21, Мюллер, 27, Озолс, 39 (авт), Гнабри, 45, Вернер, 50, Сане, 76 – Савельевс, 75

Андорра – Гибралтар – 0:0

В битве карликов европейского футбола Андорра и Гибралтар так и не забили – 0:0. Зато другой товарищеский матч получился куда более результативным.

Украина - Кипр – 4:0 – видео голов и обзор матча

Команда Йоахима Лёва не оставила шансов Латвии. Участник группы C на Евро отправил балтийцам 5 голов еще до перерыва. Но одно интересное событие произошло еще перед стартовым свистком – Бундестим отдала должное Мануэлю Нойеру. Капитан Германии провел 100-й матч за национальную команду, став первым голкипером в истории своей национальной сборной с таким количеством поединков. К слову, в составе Латвии появился представитель Зари Андреас Циганикс.

Вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме поединка в Дюссельдорфе. Сначала Робин Госенс в падении отправил мяч под перекладину, а буквально за 2 минуты гол-красавец в свой актив записал Илкай Гюндоган. Полузащитник Манчестер Сити мощным ударом в девятку поразил ворота гостей.

Защитник Аталанты к забитому мячу добавил еще и ассист на Мюллера. До перерыва Латвия получила еще два мяча – Озолс поразил собственные ворота, а еще один гол забил Гнабри. После перерыва отличился даже Тимо Вернер, который вышел на замену.

Латвия все же забила свой гол престижа – красивый удар получился у Савельевса. Но тут же Лерой Сане восстановил преимущество Германии в 6 голов. В итоге, 7:1 – немцы в отличном настроении подходят к стартовому поединку Евро против Франции. Битва грандов состоится уже 15 июня в Мюнхене.

Украина разбила Кипр в последнем матче перед стартом на Евро-2020 – дубли, пенальти и эффектная игра в большинстве