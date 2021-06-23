Германия – Венгрия – видео гола
22:18 - Читати українською
В финальном туре группового этапа чемпионата Европы сборная Германии встречается с командой Венгрии. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка на Футбол 24.
11’ Адам Салай
На 11-й минуте неожиданно вышли вперед венгры. Это Шаллай навесил с правого фланга, а Адам Салай красиво забил головой в падении.
Германия – Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Видео гола Салая:
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