У фінальному турі групового етапу чемпіонату Європи збірна Німеччини зустрічалась з командою Угорщини. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку на Футбол 24.

На 11-й хвилині несподівано вийшли вперед угорці. Це Шаллай навісив із правого флангу, а Адам Салай красиво забив головою у падінні. Лише на 66-й хвилині німці відігралися, але ненадовго, адже угорці на куражі ще раз вразили ворота Нойєра.

Дублі Роналду та Бензема у відеоогляді матчу Португалія – Франція – 2:2

Рахунок 1:2 залишав збірну Німеччини без плей-офф, проте сенсації не трапилось. Горецка зрівняв рахунок та закріпив підопічних Льова на другій сходинці. В 1/8 фіналу Євро-2020 Німеччина зустрінеться з Англією.

Німеччина драматично врятувалася проти Угорщини та застрибнула в плей-офф Євро-2020