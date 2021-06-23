Португалия и Франция встречаются в 3 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Франция.

На 28-й минуте Криштиану Роналду уверенно реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за фол Льориса против Данило.

Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Видео гола Роналду:

На 45-й минуте свой пенальти получила и Франция – Семеду завалил Мбаппе после паса из глубины от Погба. К отметке подошел Карим Бензема и развел мяч и Патрисиу по разным углам.

Видео гола Бензема:

А на старте второй половины Бензема оформил дубль. Погба разрезал оборону португальцев пасом из глубины, Карим избежал офсайда и пробил мимо голкипера.

Видео гола Бензема: