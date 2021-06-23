Португалия – Франция – видео голов
23:15 - Читати українською
Португалия и Франция встречаются в 3 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Франция.
61' live
Карим Бензема 45+1’
Карим Бензема 48’
45+1’ Карим Бензема
48’ Карим Бензема
На 28-й минуте Криштиану Роналду уверенно реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за фол Льориса против Данило.
Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Видео гола Роналду:
На 45-й минуте свой пенальти получила и Франция – Семеду завалил Мбаппе после паса из глубины от Погба. К отметке подошел Карим Бензема и развел мяч и Патрисиу по разным углам.
Видео гола Бензема:
А на старте второй половины Бензема оформил дубль. Погба разрезал оборону португальцев пасом из глубины, Карим избежал офсайда и пробил мимо голкипера.
Видео гола Бензема:
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