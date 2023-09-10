"Думаю, что я остаюсь правильным тренером для сборной Германии. Но в футболе все динамично, сложно предположить, что будет дальше.

Мы с тренерским штабом делаем все возможное, чтобы идеально подготовить команду", – сказал Флик после разгрома от Японии.

Германия неожиданно разгромно проиграла Японии – Бундестим без побед уже 5 поединков

Мгновенной отставки точно не будет. Немецкий футбольный союз сообщил, что Флик проведет следующую тренировку сборной.

Германия готовится к домашнему Евро-2024 с помощью товарищеских матчей. В этом году немцы провели шесть спаррингов и выиграли только один.

Флик возглавляет Бундестим с 2021 года. После неудачных ЧМ-2018 и Евро-2020 сборная Германии не пришла в себя и провалилась на ЧМ-2022.