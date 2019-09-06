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Германия – Нидерланды: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

21:40 154 Читати українською
Германия – Нидерланды: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
Німеччина – Нідерланди: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2020

Сборная Германии в рамках 5-го тура отборочного этапа к Евро-2020 принимает сборную Нидерландов. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

9’ Серж Гнабри
 
9’ Серж Гнабри

Матч отбора к чемпионату Европы-2020 Германия – Нидерланды начался в 21:45 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Германия: Нойер – Зюле, Та, Гинтер – Клостерман, Кимми, Кроос, Шульц – Гнабри, Вернер, Ройс

Запасные: Брандт, Вальдшмидт, Гюндоган, Джан, Лено, Тер Штеген, Хаверц, Хальстенберг, Штарк, Хектор

Нидерланды: Силлессен – Думфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд – Де Роон, Вейналдум, Ф. Де Йонг – Промес, Депай, Бабель

Запасные: Аке, Бергейс, Ван Анхолт, Велтман, Вермеер, Вилена, Л. Де Йонг, Зут, Клюйверт, Маллен, Проппер, Строотман

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Евро-2020 Германия - Нидерланды Нидерланды Нидерланды Германия Германия
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