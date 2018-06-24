toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Германия – Швеция: немцы с 1998 года не побеждают в матчах ЧМ, в которых пропускали первыми

23 июня 22:05 132 Читати українською
Германия – Швеция: немцы с 1998 года не побеждают в матчах ЧМ, в которых пропускали первыми
Германия в матче против Швеции / фото: твиттер сборной Германии

Сборная Германии пропустила гол в первом тайме матча 2 тура чемпионата мира-2018 против Швеции. Статистика свидетельствует, что немцы серьезно рискуют сложить полномочия чемпиона мира уже после этой игры.

В матче 2 тура ЧМ-2018 Германия – Швеция скандинавы открыли счет благодаря голу Олы Тойвонена.

Германия – Швеция – видео гола Тойвонена

Статистика свидетельствует, что Германии будет крайне трудно продолжить борьбу за титул чемпиона мира. В 7 последних матчах Кубка мира, в которых немцы пропускали первыми, они лишь однажды сумели сыграть вничью и 6 поединков проиграли, сообщает Opta.

Последний раз немцы сумели одержать волевую победу в матче Мундиаля еще в 1998 году против Мексики. Тогда на гол Луиса Эрнандеса Бундестим ответил результативными ударами Клинсманна и Бирхоффа.

Напомним, поражение в этом матче лишит Германию шансов на плей-офф.

Германия – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Германия Германия Германия - Швеция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
32
мин
Англия
15:00
Панама
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук