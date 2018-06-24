Германия – Швеция: немцы с 1998 года не побеждают в матчах ЧМ, в которых пропускали первыми

Сборная Германии пропустила гол в первом тайме матча 2 тура чемпионата мира-2018 против Швеции. Статистика свидетельствует, что немцы серьезно рискуют сложить полномочия чемпиона мира уже после этой игры.

В матче 2 тура ЧМ-2018 Германия – Швеция скандинавы открыли счет благодаря голу Олы Тойвонена.

Германия – Швеция – видео гола Тойвонена

Статистика свидетельствует, что Германии будет крайне трудно продолжить борьбу за титул чемпиона мира. В 7 последних матчах Кубка мира, в которых немцы пропускали первыми, они лишь однажды сумели сыграть вничью и 6 поединков проиграли, сообщает Opta.

Последний раз немцы сумели одержать волевую победу в матче Мундиаля еще в 1998 году против Мексики. Тогда на гол Луиса Эрнандеса Бундестим ответил результативными ударами Клинсманна и Бирхоффа.

Напомним, поражение в этом матче лишит Германию шансов на плей-офф.

Германия – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018