Німеччина – Швеція: німці з 1998 року не перемагають у матчах ЧС, в яких пропускали першими

Збірна Німеччини пропустила гол у першому таймі матчу 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Швеції. Статистика свідчить, що німці серйозно ризикують скласти повноваження чемпіона світу вже після цієї гри.

В матчі 2 туру ЧС-2018 Німеччина – Швеція скандинави відкрили рахунок завдяки голу Оли Тойвонена.

Німеччина – Швеція – відео гола Тойвонена

Статистика свідчить, що Німеччині буде вкрай важко продовжити боротьбу за титул чемпіона світу. У 7 останніх матчах Кубка світу, в яких німці пропускали першими, вони лише одного разу зуміли зіграти унічию і 6 поєдинків програли, повідомляє Opta.

Востаннє німці зуміли здобути вольову перемогу в матчі Мундіалю ще у 1998 році проти Мексики. Тоді на гол Луїса Ернандеса Бундестім відповів результативними ударами Клінсманна та Бірхоффа.

Нагадаємо, поразка у цьому матчі позбавить Німеччину шансів на плей-офф.

Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018