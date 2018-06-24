toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Німеччина – Швеція: німці з 1998 року не перемагають у матчах ЧС, в яких пропускали першими

23 червня 22:05 185 Читать на русском
Німеччина – Швеція: німці з 1998 року не перемагають у матчах ЧС, в яких пропускали першими
Німеччина в матчі проти Швеції / фото: твіттер збірної Німеччини

Збірна Німеччини пропустила гол у першому таймі матчу 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Швеції. Статистика свідчить, що німці серйозно ризикують скласти повноваження чемпіона світу вже після цієї гри.

В матчі 2 туру ЧС-2018 Німеччина – Швеція скандинави відкрили рахунок завдяки голу Оли Тойвонена.

Німеччина – Швеція – відео гола Тойвонена

Статистика свідчить, що Німеччині буде вкрай важко продовжити боротьбу за титул чемпіона світу. У 7 останніх матчах Кубка світу, в яких німці пропускали першими, вони лише одного разу зуміли зіграти унічию і 6 поєдинків програли, повідомляє Opta.

Востаннє німці зуміли здобути вольову перемогу в матчі Мундіалю ще у 1998 році проти Мексики. Тоді на гол Луїса Ернандеса Бундестім відповів результативними ударами Клінсманна та Бірхоффа.

Нагадаємо, поразка у цьому матчі позбавить Німеччину шансів на плей-офф.

Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Німеччина - Швеція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Англія – Панама: анонс матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:00424 Англія – Панама: анонс матчу ЧС-2018
3
год
:
37
хв
Англія
15:00
Панама
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук