Германия – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Сборная Германии в матче 2-го тура Чемпионата мира 2018 в группе F драматично победила Швецию со счетом 2:1.

ЧМ-2018: Германия дожала Швецию в меньшинстве на последних секундах благодаря чудо-голу Крооса

Матч Германия – Швеция стартует в 21:00.В первом туре действующие чемпионы мира сенсационно уступили Мексике. Германии отступать некуда. Шведы же победили Южную Корею, так что даже ничья в отчетном матче вполне их устроит. По сравнению со стартовым матчем Йоахим Лев выпустил 4-х новых исполнителей: Эктор, Рюдигер, Руди и Ройс начинают в основе вместо Платтенхардта, Хуммельса, Хедиры и Озила.

Германия – Швеция – 2:1 – видео голов и обзор матча

Германия: Нойер (к) – Эктор, Рюдигер, Боатенг, Киммих – Кроос, Руди – Дракслер, Мюллер, Ройс – Вернер.

Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделоф, Гранквист (к), Аугустинссон – Ларссон, Экдаль, Форсберг, Клаэсон – Берг, Тойвонен.

Германия – Швеция: стартовые составы на матч ЧМ-2018