Бельгийский Гент быстро определился с заменой Ласло Болони на посту наставника команды.

Вим Де Декер пришел на замену Ласло Болони на посту главного тренера Гента, сообщает официальный сайт клуба. Помогать ему Питер Балетт.

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Руководство Гента объяснил и поспешное увольнение Ласло Болони – по их мнению, атмосфера внутри коллектива сделала будущее сотрудничество невозможным. Интересно, что у специалиста разгорелся конфликт с Романом Яремчуком, и украинец даже сделал запрос о трансфере.

К слову, Де Декер работал помощником у Ласло Болони. Новый тренер приступит к активной работе уже завтра – Гент начнет свои выступления в Лиге чемпионов. Соперником бельгийцев станет Рапид, начало матча в 21:00.

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