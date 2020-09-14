Румынский специалист проработал в бельгийском клубе только 25 дней, после чего был отправлен в отставку, сообщает hln.be.

Яремчук пропустит матч Гента в Лиге чемпионов на фоне слухов о трансфере, – СМИ

Выступления Гента под руководством Болони были очень неудачными: только 3 очка из 9 возможных. Кроме того, румын поссорился с лидером команды Романом Яремчуком, что также могло стать одной из причин увольнения. Руководство клуба на специальной пресс-конференции объяснит свое решение. Следует отметить, что кроме Яремчука за "буйволов" выступают еще двое украинцев – Роман Безус и Игорь Пластун.

К слову, уже завтра Гент начнет свои выступления в Лиге чемпионов. Соперником бельгийцев станет Рапид, начало матча в 21:00.

Гент без участия украинского трио вернулся на тропу поражений – "буйволы" рискуют опуститься на дно таблицы