Гент оголосив ім'я нового наставника – клуб Яремчука пояснив звільнення Болоні
Бельгійський Гент швидко визначився із заміною Ласло Болоні на посаді наставника команди.
Вім Де Декер прийшов на заміну Ласло Болоні на посаді головного тренера Гента, повідомляє офіційний сайт клубу. Допомагатиме йому Пітер Балетт.
Гент звільнив тренера, з яким конфліктував Яремчук – він протримався 25 днів
Керівництво Гента пояснило і поспішне звільнення Ласло Болоні – на їхню думку, атмосфера всередині колективу зробила майбутню співпрацю неможливою. Цікаво, що у фахівця розгорівся конфлікт із Романом Яремчуком, і українець навіть зробив запит про трансфер.
До слова, Де Декер працював помічником у Ласло Болоні. Новий тренер приступить до активної роботи вже завтра – Гент розпочне свої виступи в Лізі чемпіонів. Суперником бельгійців стане Рапід, початок матчу о 21:00.
Гент без участі українського тріо повернувся на стежину поразок – "буйволи" ризикують опуститися на дно таблиці