Вім Де Декер прийшов на заміну Ласло Болоні на посаді головного тренера Гента, повідомляє офіційний сайт клубу. Допомагатиме йому Пітер Балетт.

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Керівництво Гента пояснило і поспішне звільнення Ласло Болоні – на їхню думку, атмосфера всередині колективу зробила майбутню співпрацю неможливою. Цікаво, що у фахівця розгорівся конфлікт із Романом Яремчуком, і українець навіть зробив запит про трансфер.

До слова, Де Декер працював помічником у Ласло Болоні. Новий тренер приступить до активної роботи вже завтра – Гент розпочне свої виступи в Лізі чемпіонів. Суперником бельгійців стане Рапід, початок матчу о 21:00.

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