toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Гент благодаря голам Яремчука и Безуса уничтожил Мерелбеке в контрольном матче

28 июня 23:41 29 Читати українською
Гент благодаря голам Яремчука и Безуса уничтожил Мерелбеке в контрольном матче
Игроки Гента / твиттер ФК Гент

Гент камня на камне не оставил от бельгийского Мерелбеке.

Товарищеские матчи

Мерелбеке – Гент – 1:6

Голы: Цварт, 22 – Квилитая, 19, Сиссе, 33, Беридзе, 61, 87, Яремчук, 64, Безус, 90+3

Нереализованный пенальти: Безус

Гент без проблем уничтожил Мерелбеке. Хотя в первом тайме команды обменялись голами Квилитаи и Цварта, но дальше забивали исключительно игроки Гента. Еще до перерыва отличился Сиссе, а после перерыва дубль в свой актив записал Беридзе.

Динамо проиграло Полесью – потенциальный новичок Матар отдал голевой пас и упустил множество моментов

Украинцы также отметились в этом матче: Яремчук забил гол и заработал пенальти, а Безус не реализовал 11-метровый. Однако Роман исправился, и в компенсированное время также записал в свой актив забитый мяч.

blog_ava
"Хватало на ресторан", – Пятов рассказал о щедрые подарки от Ахметова
28 июня
873
Теги
Видеоновости Товарищеские матчи Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгия Товарищеские матчи Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
39
мин
Колумбия
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук