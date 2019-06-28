Гент благодаря голам Яремчука и Безуса уничтожил Мерелбеке в контрольном матче

Гент камня на камне не оставил от бельгийского Мерелбеке.

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Мерелбеке – Гент – 1:6

Голы: Цварт, 22 – Квилитая, 19, Сиссе, 33, Беридзе, 61, 87, Яремчук, 64, Безус, 90+3

Нереализованный пенальти: Безус

Гент без проблем уничтожил Мерелбеке. Хотя в первом тайме команды обменялись голами Квилитаи и Цварта, но дальше забивали исключительно игроки Гента. Еще до перерыва отличился Сиссе, а после перерыва дубль в свой актив записал Беридзе.

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Украинцы также отметились в этом матче: Яремчук забил гол и заработал пенальти, а Безус не реализовал 11-метровый. Однако Роман исправился, и в компенсированное время также записал в свой актив забитый мяч.