Гент благодаря голам Яремчука и Безуса уничтожил Мерелбеке в контрольном матче

Гент камня на камне не оставил от бельгийского Мерелбеке.
Товарищеские матчи
Мерелбеке – Гент – 1:6
Голы: Цварт, 22 – Квилитая, 19, Сиссе, 33, Беридзе, 61, 87, Яремчук, 64, Безус, 90+3
Нереализованный пенальти: Безус
Гент без проблем уничтожил Мерелбеке. Хотя в первом тайме команды обменялись голами Квилитаи и Цварта, но дальше забивали исключительно игроки Гента. Еще до перерыва отличился Сиссе, а после перерыва дубль в свой актив записал Беридзе.
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Украинцы также отметились в этом матче: Яремчук забил гол и заработал пенальти, а Безус не реализовал 11-метровый. Однако Роман исправился, и в компенсированное время также записал в свой актив забитый мяч.