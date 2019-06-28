Гент завдяки голам Яремчука та Безуса знищив Мерелбеке у контрольному матчі

Гент каменя на камені не залишив від бельгійського Мерелбеке.

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Мерелбеке – Гент – 1:6

Голи: Цварт, 22 – Квілітая, 19, Сіссе, 33, Берідзе, 61, 87, Яремчук, 64, Безус, 90+3

Нереалізований пенальті: Безус

Гент без проблем знищив Мерелбеке. Хоча в першому таймі команди обмінялись голами Квілітаї та Цварта, але далі забивали виключно гравці Гента. Ще до перерви відзначився Сіссе, а по перерві дубль до свого активу записав Берідзе.

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Українці також відзначились у цьому матчі: Яремчук забив гол та заробив пенальті, а Безус не реалізував 11-метровий. Проте Роман виправився, і в компенсований час також записав до свого активу забитий м'яч.