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Гент завдяки голам Яремчука та Безуса знищив Мерелбеке у контрольному матчі

28 червня 23:37 343 Читать на русском
Гент завдяки голам Яремчука та Безуса знищив Мерелбеке у контрольному матчі
Гравці Гента / твіттер ФК Гент

Гент каменя на камені не залишив від бельгійського Мерелбеке.

Товариські матчі

Мерелбеке – Гент – 1:6

Голи: Цварт, 22 – Квілітая, 19, Сіссе, 33, Берідзе, 61, 87, Яремчук, 64, Безус, 90+3

Нереалізований пенальті: Безус

Гент без проблем знищив Мерелбеке. Хоча в першому таймі команди обмінялись голами Квілітаї та Цварта, але далі забивали виключно гравці Гента. Ще до перерви відзначився Сіссе, а по перерві дубль до свого активу записав Берідзе.

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Українці також відзначились у цьому матчі: Яремчук забив гол та заробив пенальті, а Безус не реалізував 11-метровий. Проте Роман виправився, і в компенсований час також записав до свого активу забитий м'яч.

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Відеоновини Товариські матчі Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгія Товариські матчі Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном
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