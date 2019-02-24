Леганес спас ничью против Валенсии – Кравец плохо дебютировал в Примере, став антигероем своей команды

Левый защитник сборной Украины Василий Кравец провел первый матч в Примере против Валенсии в 25-м туре. Леганес вырвал ничью, однако экс-игрок Карпат совсем не впечатлил.

Испания. Примера, 25 тур

Леганес – Валенсия – 1:1

Голы: Брейтвейт, 89 – Кондогбиа, 22

Василий Кравец впервые в Ла Лиге попал в стартовый состав Леганеса – помогло повреждения конкурента Хонатана Силвы. Украинец сыграл 65 минут на позиции левого вингбека хозяев в схеме 5-3-2. Занести себе в актив этот матч он не сможет – 3 лучших шанса "летучие мыши" создали с его фланга.

В середине первого тайма Кравец частично "привез" первый гол во встрече. Солер забегал за спину Василию, получая передачу на свободное пространство, поэтому у защитника не оставалось вариантов – фол. Судья поставил штрафной и показал украинцу желтую карточку, а наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино очень недовольно отреагировал на эпизод. Все завершилось голом Кондогбиа, который выиграл верховую борьбу у Бустинсы после подачи Солера.

Еще один опасный момент Валенсии в первом тайме также пришел с зоны ответственности Кравца. Экс-защитник Карпат не успел заблокировать прострел, и мяч пролетел сквозь всю штрафную к Гайе – мощный выстрел в перекладину. После перерыва фланг Василия снова провалился, когда Пиччини легко оставил в дураках украинца и его партнера, проскочил в штрафную и создал роскошный момент для Родриго, но тот немного не попал в створ.

Кравец посредственно отработал на оборону. Чаще всего в команде шел в отбор – большинство попыток были удачными, совершил один перехват. Однако не выиграл даже половины единоборств – 5 из 11. Его оппоненты на бровке Карлос Солер и Кристиано Пиччини провели хорошую игру. В этом есть прямая вина украинца.

По оценкам статистических порталов Василий стал одним из худших в матче. SofaScore – 6.4, что является второй самой низкой оценкой среди участников поединка. WhoScored – те же 6.4, но здесь больше игроков получили баллы хуже.

Статистика Василия Кравца:

Леганес сегодня нанес в три раза больше ударов за Валенсию (17 против 6). Самые острые из них выполнял Эн-Несири – после прострелов и подач с флангов. Форвард "пепинерос" имел несколько настоящих голевых шансов, но где-то хорошо сыграл на линии голкипер гостей, где-то Юссефу не хватило точности. В частности, в эпизоде ​​с подачей Кравца – украинец записал себе в актив один ключевой пас в качестве навеса.

Кравец дебютировал за Леганес против Реала: травма, плохая статистика и хорошие отзывы, а Лунину снова обещают шансы

В целом наш защитник чувствовал себя на поле увереннее, чем против Реала. Уже сам выполнял ауты, партнеры не чурались переводить на него игру, подключать к атакам. Однако точность (70%) и количество передач не впечатлили. Василий "запорол" несколько перспективных контрвыпадов, когда не мог качественно обработать передачу – мяч отскакивал от него очень грубо.

Карта передач Василия Кравца:

В итоге Кравца на 65-й минуте был заменили из-за неудачной игры. Его реакция в виде эмоций разочарования была красноречивой. Леганес значительно лучше провел второй тайм, на 89-й минуте вырвал ничью усилиями Брейтвейта, а в компенсированное время мог и обыграть Валенсию – Нету не позволил Эн-Несири реализовать выход один на один.

После 25-го тура Леганес с 30 очками занимает 12 место в турнирной таблице Примеры, а Валенсия, расписав четвертую ничью подряд в чемпионате, с 33 баллами разместилась на 8 строчке. Андрей Лунин просидел весь матч на скамейке запасных.

Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі