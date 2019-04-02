Генк з Маліновським мінімально поступився Антверпену та втратив 3 важливі очки

Відбувся матч 2 туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії між Антверпеном та Генком.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 2 тур

Антверпен – Генк – 1:0

Гол: Рафаелов: 4

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У другому турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Антверпен приймав Генк Руслана Маліновського. Українець традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі усі 90 хвилин матчу.

Господарі вийшли вперед вже у дебюті зустрічі – Рафаелов забив на 4-й хвилині матчу, крім того Антверпен мав ще кілька моментів. Генк відігратись у другому таймі так і не зміг.

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Після цієї поразки Генк залишився на 1 місці у турнірній таблиці чемпіонської групи чемпіонату Белігї з 35 очками в активі, Антверпен піднявся на 4 сходинку, обігнавши Андерлехт Макаренка.