Заря провела первую тренировку после отпуска без Скрипника – официальный уход специалиста из клуба все ближе

Луганская Заря готовится к смене главного тренера перед началом нового сезона.

Заря собралась на своей базе в Запорожье без Виктора Скрипника, сообщает телеканал Футбол.

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Отмечается, что первое занятие после отпуска проводил старый тренерский штаб, а вероятный преемник Скрипника – Александр Бабич – еще не был официально представлен главным тренером луганчан.

К слову, Заря под руководством Скрипника заняла третье место в сезоне УПЛ 2019/20, гарантировав себе участие на групповом этапе Лиги Европы.

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