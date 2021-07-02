"Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала. Плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно.

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Конечно, за весь турнир накопилась определенная усталость, но украинцы на протяжении игры со шведами показали, что в плане функционала они больших проблем не имеют. Что касается сборной Англии, то у них молодая команда, но не надо забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодежи. Здесь шансы 50 на 50.

Андрей Шевченко прививает сборной Украины игру первым номером. Во многих встречах они показывают, что хотят играть с мячом. Игра первым номером для украинцев – это не новшество. У них есть хороший подбор игроков, которые умеют работать с мячом и не хотят с ним расставаться", – приводит слова Хацкевича Чемпионат со ссылкой на Риа-Новости.

Напомним, сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет с Англией уже 3 июля. Россия же вылетела на групповом этапе, заняв последнее место в своем квартете.

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