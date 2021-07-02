"Де українці, а де росіяни? На сьогоднішній момент порівнювати нічого. Збірна України дійшла до чвертьфіналу. Плюс вони показують гру, видно, що вони набагато цікавіші. Збірній Росії потрібно міняти структуру гри, тому що все виглядає дуже примітивно.

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Звичайно, за весь турнір накопичилася певна втома, але українці впродовж гри зі шведами показали, що в плані функціоналу вони великих проблем не мають. Що стосується збірної Англії, то у них молода команда, але не треба забувати, що і склад українців теж складається з молоді. Тут шанси 50 на 50.

Андрій Шевченко прищеплює збірній України гру першим номером. У багатьох зустрічах вони показують, що хочуть грати з м'ячем. Гра першим номером для українців – це не нововведення. У них є хороший підбір гравців, які вміють працювати з м'ячем і не хочуть з ним розлучатися", – наводить слова Хацкевича Чемпионат з посиланням на Риа-Новости.

Нагадаємо, збірна України вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020, де зіграє з Англією вже 3 липня. Росія ж вилетіла на груповому етапі, посівши останнє місце у своєму квартеті.

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