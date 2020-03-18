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Гармаш попал в сборную недели в чемпионате Турции

09:20 33 Читати українською
Гармаш попал в сборную недели в чемпионате Турции
Денис Гармаш / фото: ФК Ризеспор

Украинский хавбек турецкого Ризеспора Денис Гармаш провел очень хорошую игровую неделю.

Несмотря на то, что Ризеспор проиграл Анкарагюджю (1:2) в рамках 26-го тура турецкой Суперлиги, лично для Дениса этот матч получился неплохими – Гармаш записал в свой актив забитый гол.

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Статистический портал WhoScored включил 29-летнего украинца в символическую сборную недели чемпионата Турции.

Напомним, Гармаш присоединился к Ризеспору прошлой зимой и уже успел забить 2 гола в 8 матчах. После 26 туров команда, за которую также выступают Николай Морозюк и Андрей Борячук, находится в зоне вылета.

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Теги
Украинцы за рубежом Денис Гармаш Денис Гармаш Турция Ризеспор Ризеспор
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