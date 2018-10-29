Вторая лига: Калуш сыграл вничью с Вересом, Кристалл в драматичном матче одолел Реал Фарму

Состоялись очередные матчи 14-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Калуш укрепил свое лидерство в турнирной таблице группы А, сыграв вничью с Вересом. На гол Скакуна в начале встречи после перерыва ответил Бабийчук.

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Минай мог опередить Калуш, но разгромно проиграл Черкащине-Академии, которая сейчас занимает третье место.

Винницкая Нива на выезде проиграла Подолью, а лидер группы В, Кремень, уверенно одолел Никополь. Горняк и Энергия не смогли выявить победителя.

Реал Фарма не сумел удержать преимущество в матче с Кристаллом, пропустив дважды в конце матча.

Вторая лига, 14 тур

Горняк – Энергия – 2:2

Голы: Бука, 69, Яровой, 75 – Зинатуллин, 39, Киреев, 89

Никополь – Кремень – 1:4

Голы: Мандровский, 82 – Мурашов, 36, Черний, 49, 61, 89

Реал Фарма – Кристалл – 1:2

Голы: Злепко, 69 – Барладим, 87, Жовтюк, 90+2

Верес – Калуш – 1:1

Голы: Скакун, 3 – Бабийчук, 89

Удаление: Орловский, 67

Черкащина-Академиія – Минай – 3:0

Голы: Тарасенко, 9, Локтионов, 13, Бойко, 90

Подолье – Нива В – 2:0

Голы: Музичук, 59, Швец, 90+4