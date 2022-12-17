Похоже, что Лионель Месси вызвал невиданный до этого спрос на футболки.

Футболки Месси невозможно найти ни в одном из магазинов Adidas, поскольку все они были распроданы – от детских до женских и мужских самых разных размеров, сообщает Marca.

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Компания пытается решить проблему, но нехватка рабочей силы и препятствия импорту мешают. Adidas планируют сделать футболки Месси снова доступными после финала, если Аргентина сможет завоевать трофей чемпионов мира. Также готовятся и специальная праздничная одежда.

Заметим, что фраза Месси "На что ты смотришь, придурок?", которую он сказал форварду сборной Нидерландов Вауту Вегхорсту, уже стала популярной – с ней делают немало сувениров вроде чашек, кофт, рюкзаков и т.д.

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