Схоже, що Ліонель Мессі спричинив небачений до цього попит на футболки.

Футболки Мессі неможливо знайти в жодному з магазинів Adidas, оскільки всі вони були розпродані – від дитячих до жіночих та чоловічих найрізноманітніших розмірів, повідомляє Marca.

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Компанія намагається розв'язати проблему, але брак робочої сили та перешкоди імпорту стають на заваді. Adidas планують зробити футболки Мессі знову доступним після фіналу, якщо Аргентина зможе здобути трофей чемпіонів світу. Також готуються і спеціальний святковий одяг.

Зауважимо, що фраза Мессі "На що ти дивишся, придурку?", яку він сказав форварду збірної Нідерландів Вауту Вегхорсту, вже стала популярною – з нею роблять чимало сувенірів на кшталт чашок, кофт, рюкзаків тощо.

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